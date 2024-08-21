Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 09:51
2024 YÖK ünvan değişikliği Sınavı Ne zaman

YÖK 2024 yılı ünvan değişikliği sınavı duyurdu. 2024 Temmuzda kesin listelerde netleşti ancak hala Yazılı sınav tarihi duyurmadı. Memurlar net de bu konuyu hiç gündeme getirmiyor. Destek çıkın

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