Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 11:00
Bölge Tazminatı H.k

Arkadaşlar asıl gorev yerim Kahraman maraş ve yaklaşik olarak 16 aydır kayseri cezaevinde gecici olarak görev yapmaktayım, Maraşta iken bölge tazminati aliyordum kayseride gecici görevdeyim diye bölge tazminatim 16 aydır kesik, şimdi benim bu tazminatı almam gerekiyor mu gerekmiyor mu. Benimle aynı durumda olup ta tazminati alan var.

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