KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


21 Ağustos 2024 11:08
Aday memurun başka bir kurumu kazanması hakkında

Merhaba arkadaşlar uzman yardımcısı olarak yakın zamanda işe başlayacağım. Başka bir kurumun KPSS puanı veya kendi yazılı sınavlarının kazanılması durumunda aday memurken atanma hakkı var mıdır?

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıKPSS A nasıl nereden çalışılmalıKızım EA sıralama 3 binde şu anda kararsız. Hangi bölümü okumasını tavsiye edersiniz? Teşekkürler

Sözlük

65 milyon yıl önce filmi 2 shooting stars 1 yemin edebilirim ama ispat edemem 4 ot tv 1 turp 1 Sana el pençe durmam 14 şom kelimesi 1 Dağıstan 1 kadının kocasını kıskanması 1 namibya 1

Son Haberler

Meteoroloji 11 ili saat vererek uyardıTROY logolu kartlara talep artıyorEmlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli olduMEB'den bazı özel okullara 'Türkçe' isim uyarısıTrafiğe temmuzda 276 bin 615 taşıtın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?