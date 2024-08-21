Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2024 11:20
Sağlık Lisans Tamamlamada Hangi Üniversite Dahi İyi

Evet arkadaslar sağlık yönetimine tamamlamak için hangi üniversiteyi tavsiye edersiniz

Çok Yazılan Konular

Boşanma tayinTıbbi Sekreterlik OkumakLisans İptali !!!!!!Hemşirelikten istifaMaaş robotu ile yatan maaş arasındaki fark2024 Haziran tayin ÇkysASM ye geçiş Eğitim tayini iptaliAtamalara yaş şartı getirilmesiİlçe sağlıkta şöför

Sözlük

damat carlos 1 silkelemek 2 güne bir söz bırak 2 65 milyon yıl önce filmi 2 anadolu selçuklu devleti 1 Bir yudum kitap 4 Kırmızı ışıktan geçmek 2 Önümüz yaz 1 yunan tanrıları 11 şu anda dinlenen şarkı 3

Son Haberler

Meteoroloji 11 ili saat vererek uyardıTROY logolu kartlara talep artıyorEmlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli olduMEB'den bazı özel okullara 'Türkçe' isim uyarısıTrafiğe temmuzda 276 bin 615 taşıtın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?