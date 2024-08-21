Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


21 Ağustos 2024 11:33
Vakıf Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Olarak İstihdam Olan Biri Yeniden Yüksek Lisansa Başlayabi

Hali Hazırda yürütmekte olduğum yüksek lisansımın bitirmemin akabinde yeniden yüksek lisansa başlayarak devlet üniversitelerinin araştırma görevliliği ilan şartlarına uyum sağlamayı düşünüyorum. Malumunuz artık kadrolar ekseriyetle yüksek lisans yapıyor olmak şartıyla açılıyor. Burada Vakıf Üniversitesinde olmam söz konusu olduğu için devlet üniversitelerine nazaran bir hukuki engel var mıdır?

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