Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 12:11
Emekli Maaşı ve Emekli Tazminatı Hakkında
Merhaba arkadaşlar babam 1 Temmuz'da vefat etti kendisi polis memuruydu. Mirasçısı olarak ben ve annem varız. Şimdi anneme emekli maaşı bağlandı emekli maaşı yüzde 25 oranında eşi vefat ettiği için düşüyor bunu biliyorum. Ancak emekli olurken alınan toplu para var emeklilik tazminatı bu da aynı oranda düşüyor mu acaba bilgisi olan var mı? Çünkü bugün maaşı bağlandı E-Devlette Emekli Günlük Ödemeler kısmına baktığımızda emeklilik tazminatı normalde olması gerekenden yüzde 25 kadar daha düşük o yüzden sorma gereği duydum.

Pelinin1
Şef
21 Ağustos 2024 12:46

Öncelikle Allah sabır versin

Benim bildiğim İkramiye düşmez, ikramiye babanınız hak ettiği bir para hepsini vermeleri gerekiyor

Memuriyeti kaç yıldı kaç lira ikramiye görünüyor acaba


furkanuc
Aday Memur
21 Ağustos 2024 12:55
Merhabalar cevabınız için teşekkür ederim 27 yıllık memurdu kendisi ne kadar ikramiye gözüktüğünü bilmiyorum ancak kendisi bir milyonu geçik alacağını söylüyordu vefat etmeden önce. Buna nereden bakabilirim fikrim yok. E devlette günlük ödemeler kısmında gözüken para ise 720bin civarında bir para gözüküyor.
Pelinin1, 1 saat önce

Öncelikle Allah sabır versin

Benim bildiğim İkramiye düşmez, ikramiye babanınız hak ettiği bir para hepsini vermeleri gerekiyor

Memuriyeti kaç yıldı kaç lira ikramiye görünüyor acaba


Pelinin1
Şef
21 Ağustos 2024 13:24

Memurlar netin emekli maaş hesaplama kısmı var orda babanızın bilgilerini girip bir hesaplayın isterseniz

Ben genel olarak hesapladığımda hesapsanki doğru gibi, siz de bir hesaplayın orda kaç çıkıyor altta ilramiye yazıyor

furkanuc, 1 saat önce
Merhabalar cevabınız için teşekkür ederim 27 yıllık memurdu kendisi ne kadar ikramiye gözüktüğünü bilmiyorum ancak kendisi bir milyonu geçik alacağını söylüyordu vefat etmeden önce. Buna nereden bakabilirim fikrim yok. E devlette günlük ödemeler kısmında gözüken para ise 720bin civarında bir para gözüküyor.
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