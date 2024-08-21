Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 12:12
Emekli Maaşı ve Emekli Tazminatı Hakkında
Merhaba arkadaşlar babam 1 Temmuz'da vefat etti kendisi polis memuruydu. Mirasçısı olarak ben ve annem varız. Şimdi anneme emekli maaşı bağlandı emekli maaşı yüzde 25 oranında eşi vefat ettiği için düşüyor bunu biliyorum. Ancak emekli olurken alınan toplu para var emeklilik tazminatı bu da aynı oranda düşüyor mu acaba bilgisi olan var mı? Çünkü bugün maaşı bağlandı E-Devlette Emekli Günlük Ödemeler kısmına baktığımızda emeklilik tazminatı normalde olması gerekenden yüzde 25 kadar daha düşük o yüzden sorma gereği duydum.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Ağustos 2024 13:58

İkramiye tutarında kesinti yapılmıyor diye biliyorum:

https://www.memurlar.net/haber/1056670/emekli-memurun-ikramiyesi-ile-gorevde-iken-vefat-eden-memurun-ikramiyesi-farkli-mi-hesaplanir.html

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