Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 14:56
3. Dönem Toplu Sözleşmede Verilen Bir Derece Hakkında

Merhaba, bilindiği üzere 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede 15 Ocak 2016'da görevde bulunan kamu personeline "1" derece verilmişti. Aradan yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen bu yıllar dışında memur olanlar bu derece alma hakkından faydalanamadı. Açıkçası bu durumun son yıllarda memur olan kişiler için bir haksızlık olduğu ve yeni toplu sözleşmede bu konudaki mağduriyetin giderilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Konu hakkındaki görüşleriniz merak ediyorum.


Efrasiyap00
Memur
21 Ağustos 2024 15:52

15 Ocak 2016 tarihinde adalet bakanlığında sözleşmeli olarak görev yapan memurlar kazandıkları mahkeme kararıyla 1 derecelerini alabiliyorlar. Bu durumdan o yıllarda diğer kurumlarda sözleşmeli olarak görev yapan personeller de yararlanabiliyor mu acaba ?

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