Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2024 15:10
Eş durum tayini red

Sözleşmeli personelin eş durum nedeniyle yer değişikliği kurası sonucundan pdc dolayı red yedim eşim bulunduğu şehirde eğitim durumu mazeretiyle burda itiraz dilekçesi yazdım başından böyle durum gecen var mı

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