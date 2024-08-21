KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


21 Ağustos 2024 15:41
Hijyen Belgesi

Temizlik ve gıda üretim ve depolama işleri için kamu ve özel sektör alımlarında istenen hijyen belgesini üniversite onaylı şekilde online eğitim alabileceğimiz bir yer: https://www.hijyen.org.tr

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