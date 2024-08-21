Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ağustos 2024 15:47
E-Sınav Görevli Ücreti?

Geçen ay e-sınavda gözetmenlik yaptım. Sonraki ayın 20'sinden itibaren ödenir diyor. 16'sında veri girişi kapandı yazıyor. Ödeme hala yok, ne zaman yatıyor, bilgisi olan var mı?

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