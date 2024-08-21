Kpss hazirlik

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2024 KPSS Birincisi Net TahminiErken Açıklancak Gibi KPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 KPSS Makine MühendisleriZaman geçmiyor.KPSS A kadro uzm yard vs. KPSS B kadro uzm yardHani bugün açıklanacaktı?49-50 nete kaç puan gelir?İtiraz edilen bazı sorular hakkında sunulan bilimsel görüşler
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?