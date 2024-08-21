KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ağustos 2024 16:26
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası Hakkında

Selamlar. Ortaöğretim KPSS'ye gireceğim. Anadolu Lisesi mezunuyum. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği okuyorum.

Ortaöğretim KPSS'ye girip Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak istiyorum. Bunun için Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası gerekiyor.

Halihazırda Bilgisayar Mühendisliği okuyor olmam, bu sertifikaya sahip olma zorunluluğumu ortadan kaldırır mı yoksa her türlü sertifika almam mı gerekecek?

Anadolu Lisesi mezunları Ortaöğretim KPSS ile hangi mesleklere atanabilir?

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