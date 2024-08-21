Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 17:33
Polise Tcdd indirimi neden yok?

mevcut meslek indirimi öğretmene ve askere uygulanıyorken polise neden uygulanmıyor. her şeyde olduğu gibi bu konuda da mağduriyet yaşanıyor.


_Özgür Özkan_
Şef
21 Ağustos 2024 22:29

Eşim öğretmen treni hiç kullanmadı, o da % 15 indirimli sadece.

Bulunduğum ilde Belediye otobüsü vb. toplu taşımayı biz ücretsiz kullanırken, öğretmen biniş ücreti normal yolcudan 2 lira eksik


MazlumnAhı
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:47
Otobüsün içinde birini şey yapıyolar diyelim kart basıp mı onu kurtaracaz
_Özgür Özkan_, 2 saat önce

Eşim öğretmen treni hiç kullanmadı, o da % 15 indirimli sadece.

Bulunduğum ilde Belediye otobüsü vb. toplu taşımayı biz ücretsiz kullanırken, öğretmen biniş ücreti normal yolcudan 2 lira eksik


_Özgür Özkan_
Şef
22 Ağustos 2024 00:15

yazdığınız iletinin benim cevabımla alakası ne acaba?

Toplam 3 mesaj

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