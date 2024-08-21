tcdd indirim

mevcut meslek indirimi öğretmene ve askere uygulanıyorken polise neden uygulanmıyor. her şeyde olduğu gibi bu konuda da mağduriyet yaşanıyor.

mevcut meslek indirimi öğretmene ve askere uygulanıyorken polise neden uygulanmıyor. her şeyde olduğu gibi bu konuda da mağduriyet yaşanıyor.