Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Ağustos 2024 17:55
2024 yılı Görevde Yükselme Sınavında Zabıta ve İtfaiye Personeli'nin sınav listesinden çıkarıldığı

Merhabalar. Bilgi rica ediyorum.

"Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü başlıklı duyuru da:

2024 YILI YEREL YÖNETİMLER PERSONELİ GYS GİRİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR

12 Ağustos 2024

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden online yapılabilecektir.

Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı gereğince İtfaiye ve Zabıta personeli ile ilgili başvurular 2024 yılı görevde yükselme sınav listelerinden çıkarılmıştır. "

Bu durum/konu ile ilgili en son bilgi nedir?

Daha önce açıklanmış olan takvimde Sınav için başvuru kaydı, 23.08.2024 Cuma son gün olduğu hususu.

Bilgi için şimdiden teşekkür ederim. Esen kalınız. 21.08.2024

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