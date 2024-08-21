İcra nedeniyle disiplin soruşturması

ama işte tekrar ederse bi üst ceza alma durumumuz var mı yok mu diye bilgi almak istiyorum.6 dosyaya ayrı ayrı soruşturma açılıcak

ama işte tekrar ederse bi üst ceza alma durumumuz var mı yok mu diye bilgi almak istiyorum.6 dosyaya ayrı ayrı soruşturma açılıcak

h.ulker, 45 dk. önce kanunda karşılığı kınama cezası