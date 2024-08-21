Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 18:01
İcra nedeniyle disiplin soruşturması

10 a yakın dosyam var şu an kamu personeliyim arkadaşlar. Zaten 2.inci icra dosyasını ödüyorum iki defa disiplin soruşturması geçirdim ikisindende ceza almadım diğer 8 icra dosyasına açılacak disiplin soruşturmasında en yüksek hangi ceza verilir?Kimse keyfii ödememişsin demesin çünkü elde olmayan nedenlerden dolayı icraya düştük?


Rollo07
Şef
21 Ağustos 2024 18:20
eve geldiler mi haciz için

elektronik49
Şube Müdürü
21 Ağustos 2024 18:43

Artık eve gelinmiyor

Rollo07, 1 saat önce
eve geldiler mi haciz için

h.ulker
Aday Memur
21 Ağustos 2024 18:57
kanunda karşılığı kınama cezası

boyka12
Aday Memur
21 Ağustos 2024 19:28
hayır gelmediler maaştan almak daha kolay onlar için
Rollo07, 1 saat önce
eve geldiler mi haciz için

boyka12
Aday Memur
21 Ağustos 2024 19:30
ama işte tekrar ederse bi üst ceza alma durumumuz var mı yok mu diye bilgi almak istiyorum.6 dosyaya ayrı ayrı soruşturma açılıcak
h.ulker, 45 dk. önce
kanunda karşılığı kınama cezası
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