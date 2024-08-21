KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ağustos 2024 18:38
Uzman Erbaş'tan Polisliği Kazanıp Geçilebiliyor mu?

Uzman Erbaş eğitiminde iken ya da Uzman Erbaş iken Polisliği kazandığımız takdirde geçebiliyor muyuz yoksa sözleşme olduğundan dolayı geçişe engel mi oluyorlar?

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