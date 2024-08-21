Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ağustos 2024 18:43
Bagimlilik

Arkadaslar merhaba iddaa bagimliligi olupta bu pislikten kurtulan kurtulabilen var MI artık hayat yasanmayacak hale geldi cok caresiz hissediyorum kendimi

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