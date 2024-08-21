Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ağustos 2024 19:27
Mazeret atamasına Proje okulu

Arkadaşlar 2 hafta önce açılan Mazeret atamasına Proje okulları açıldı mı?

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