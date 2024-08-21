KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 20:28
32. dönem başvuruları ne zaman olur?

32. POMEM başvurusu ne zaman olur tahmini


VatanPerver06
Aday Memur
21 Ağustos 2024 20:52

31.Dönem ne zaman mezun olacak bilmiyorum


VatanPerver06
Aday Memur
21 Ağustos 2024 20:53

ama umarım geçen seneki gibi nisanı bulmaz aralık gibi gelir inşallah

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

30. dönem Pomem mezuniyet tarihi32. dönem başvuruları ne zaman olur?E-Nabız sıkıntısıPolislik için psikiyatri şartları nelerdir?

Sözlük

Barbie Teyze 4 Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 12 türkiye türklerindir 1 turp 3 otobüsteki tıs sesi 1 cornetto üçlemesi 1 kırılma noktası 1 Kırmızı ışıktan geçmek 3 kendi halinde olmak 1 mırrığın mırrık değil 1

Son Haberler

Hafta Tatilinde Hizmet İçi Eğitime Katılan Memura İzin Verilir mi?22 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları40.000 TL %0 Faizli Nakit!Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldüÖğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılandı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?