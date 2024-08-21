KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 20:28
32. POMEM basvuru ne zaman olur
32. POMEM başvurusu ne zaman olur tahmini

VatanPerver06
Aday Memur
21 Ağustos 2024 20:52

31.Dönem ne zaman mezun olacak bilmiyorum


VatanPerver06
Aday Memur
21 Ağustos 2024 20:53

ama umarım geçen seneki gibi nisanı bulmaz aralık gibi gelir inşallah

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