Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 21:00
Eylul atamaları

Öncelikle kolay gelsin herkese , depremden hemen sonra X (şark ilinden) Kahramanmaraş?a gitmek için iki defa dilekçe verdim uygun görülmedi , bu sene genel atamada +1 yapıp 2. Şarkı bitiriyor olmama rağmen ipka vermeyip 1.Maraş 2. Malatya 3. Adıyaman şeklinde tercih yaptım. 4. Tercihim x (batı ili) geldi öğretmen olan eşim kendi atama döneminde (haziran ayı) Kahramanmaraş?a atanarak göreve başladı. 03.07.2024 21.07.2024 ve 08.08.2024 tarihli tayinimin X ilinden Kahramanmaraş?a çevrilmesi veya yolluk ve harcırah talep etmeksizin geçici görevlendirme ile Kahramanmaraşa görevlendirmemhususunda dilekçeler yazdım. Şuan üç dilekçem de mazeret atama döneminde değerlendirilecektir diyor. Çalıştığım ilden henüz ilişik kesmedim. Bu süreç nasıl ilerleyecek bir sonuç elde edebilir miyim veya nasıl yol izlemeliyim

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