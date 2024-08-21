Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ağustos 2024 21:01
Alanim disi ders verebilirler mi?

Cografya ogretmeniyim.norm fazlasiyim.okulumuzda tarih ogretmeni yok.25 saat civari tarih dersi var.bana 25 saat tarih dersi verebilirler mi?

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