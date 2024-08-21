Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ağustos 2024 21:24
Tek Hekim İstirahat Raporları

Herkese iyi çalışmalar

Tek hekimden yılda 40 gün üstünde rapor alınamaz diye biliyorum. 40 günü aştığı taktirde heyet raporu alınması gerekiyormuş. Peki tek hekim raporlarının toplamı 40?ı aşan personel ile ilgili ne gibi bir işlem yapmamız gerekmektedir?


guardline
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:18

Ne işlemi? Siz doktor musunuz da doktorun yazdığı rapora işlem yapmayı planlıyorsunuz? Aldığı rapor inandırıcı gelmemişse hakem hastaneye sevk edersiniz, hakem hastane noktayı koyar.

Ayrıca sağlık bakanlığı sistemleri tek doktordan toplam 40 güne izin veriyor. Personel daha rapora ihtiyacı varsa farklı doktor/branştan rapor alabilir. Yeterki doktor uygun görsün.

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