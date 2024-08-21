Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ağustos 2024 21:25
Aşçılıktan hizmetliye nasıl geçiş yapılıyor

MEB de aşçı olarak görev yapıyorum hizmetli kadrosuna geçmek istiyorum ne yapmam gerekiyor


isyu
Aday Memur
21 Ağustos 2024 21:28

evet


Ersin Büyükkara
Aday Memur
21 Ağustos 2024 21:29

Nasıl geçiliyor hocam ne yapmam gerekiyor şartı falan yoktur umarım dilekçe mi yazmam gerekiyor

isyu, 2 saat önce

evet


isyu
Aday Memur
21 Ağustos 2024 21:46

bilmiyorum

Ersin Büyükkara, 2 saat önce

Nasıl geçiliyor hocam ne yapmam gerekiyor şartı falan yoktur umarım dilekçe mi yazmam gerekiyor

Toplam 3 mesaj

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