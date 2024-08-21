Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 21:37
sözleşmeli istifa süreci
arkadaşlar merhaba Şuan 4b sözleşmeli olarak çalışıyorum başka bir kuruma atamam gerçekleşti bugün haberini aldım Şuan ki bulunduğum kurumdan istifa edicem. istifa dilekçemi sunduktan sonra bir süre beklemem gerekiyor mu yoksa gün içine istifam gerçekleşiyor mu ?

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