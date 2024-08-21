sözleşmeli istifa süreci

arkadaşlar merhaba Şuan 4b sözleşmeli olarak çalışıyorum başka bir kuruma atamam gerçekleşti bugün haberini aldım Şuan ki bulunduğum kurumdan istifa edicem. istifa dilekçemi sunduktan sonra bir süre beklemem gerekiyor mu yoksa gün içine istifam gerçekleşiyor mu ?

arkadaşlar merhaba Şuan 4b sözleşmeli olarak çalışıyorum başka bir kuruma atamam gerçekleşti bugün haberini aldım Şuan ki bulunduğum kurumdan istifa edicem. istifa dilekçemi sunduktan sonra bir süre beklemem gerekiyor mu yoksa gün içine istifam gerçekleşiyor mu ?