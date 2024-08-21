Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2024 21:43
Zabıt katibi iken engelli raporu alan var mı?

Zabit katibi iken engelli raporu alan var mı ? engelli kadrosuna geçince ünvan değişikliği oluyor mu, emekliliğe etkisi nedir, bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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