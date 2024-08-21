Soru iptalleri

valla ben de bilmiyorum fake bir şey için o kadar ugrasmazlar sanırım:) hayırlısı diyelim artık

valla ben de bilmiyorum fake bir şey için o kadar ugrasmazlar sanırım:) hayırlısı diyelim artık

AliKurmaç, 16 dk. önce o rapor gerçek mi? gerçekten bilirkişi mi oluşturdu ben emin olamadım.Erdal Kesekler yayında maddi hatalı sorular iptal edilmek zorunda demişti.Ama ÖSYM'nin işi belli olmaz.Zaten bir ihtimal diye altını çizmiştim