KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Ağustos 2024 21:48
Soru iptalleri
noldu soru iptalleri falan bişeyler vardı bi ara? yalan oldu herhalde sonuçlara kaldı 1 gün

krekium
Aday Memur
21 Ağustos 2024 21:52

Sonuçlarla beraber açıklanıyor iptal edilen sorular.


italyanmaz
Şube Müdürü
21 Ağustos 2024 21:55
ok sağol
krekium, 1 saat önce

Sonuçlarla beraber açıklanıyor iptal edilen sorular.


cvfield
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:16
misakı milli büyük ihtimalle bı de Türkçe 3.soru iptal olabilir bı ihtimal

AliKurmaç
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:36
misakı milli + bir ihtimal berna'lı soru iptal.diğerleri iptal omaz.çünkü ösym tükürdüğünü kolay kolay yalamaz.kılıfına uydururlar.

cvfield
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:40
Bernalı soruyla ilgili bilirkişi raporu gibi bir şey düşmüştü internete orda cevabı etkilemiyor vs iptaline gerek yok denmişti
AliKurmaç, 32 dk. önce
misakı milli + bir ihtimal berna'lı soru iptal.diğerleri iptal omaz.çünkü ösym tükürdüğünü kolay kolay yalamaz.kılıfına uydururlar.

AliKurmaç
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:52
o rapor gerçek mi? gerçekten bilirkişi mi oluşturdu ben emin olamadım.Erdal Kesekler yayında maddi hatalı sorular iptal edilmek zorunda demişti.Ama ÖSYM'nin işi belli olmaz.Zaten bir ihtimal diye altını çizmiştim
cvfield, 28 dk. önce
Bernalı soruyla ilgili bilirkişi raporu gibi bir şey düşmüştü internete orda cevabı etkilemiyor vs iptaline gerek yok denmişti

cvfield
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:53
valla ben de bilmiyorum fake bir şey için o kadar ugrasmazlar sanırım:) hayırlısı diyelim artık
AliKurmaç, 16 dk. önce
o rapor gerçek mi? gerçekten bilirkişi mi oluşturdu ben emin olamadım.Erdal Kesekler yayında maddi hatalı sorular iptal edilmek zorunda demişti.Ama ÖSYM'nin işi belli olmaz.Zaten bir ihtimal diye altını çizmiştim

hidra23
Aday Memur
21 Ağustos 2024 22:56
hangi yil hatırlamıyorum ama bir osym sınavında fonksiyon sorusunda f(x) yerine fx yazıldığı için soru iptal edilmişti.
cvfield, 15 dk. önce
valla ben de bilmiyorum fake bir şey için o kadar ugrasmazlar sanırım:) hayırlısı diyelim artık
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