KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ağustos 2024 22:10
Kpss puanı ile bakanlık değiştirme

Herkese hayırlı akşamlar. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığında 4/b sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım adalet önlisans mezunuyum 2024 kpss önlisanstan alacağım puanla başka bir bakanlığa büro personeli olarak yerleşmem mümkün mü?

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