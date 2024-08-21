Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 22:27
12/12
X şark ilinde yine döndük 12/12ye insan dışı calistirmaya devam Allah hesabını sorar elbet bir gün

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