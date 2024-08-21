Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 22:27
Yine 12/12 çalışma sistemine döndük

X şark ilinde yine döndük 12/12ye insan dışı calistirmaya devam Allah hesabını sorar elbet bir gün


ozerrrr
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 00:08
sen daha korkudan bulunduğun ilin adını veremiyorsun. korkak yazma bari hiç. biraz cesaretli ol.
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