KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ağustos 2024 23:18
Kpss ve askerlik

Merhabalar bu sene üniversiteye yerleştim ve tıbbi sekreterlik okuyacağım okulum bittiği zaman kpssye gireceğim fakat askere gitmem gerekecek kpssye girip askere gitsem atanabilirsem askerliğim bittiğinde göreve başlatırlar mı? Teşekkürler şimdiden.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Ağustos 2024 00:35
Askerde iken tercih yapıp atanabilirsiniz. Atandığınızda kurumunuzla bağlantıya geçip askerde olduğunuza dair gerekli bilgileri göndereceksiniz bu durumda hakkınız saklı kalır ve terhis tarihinden 30 gün içerisinde kurumunuza başvurmanız durumunda atamanız yapılabilecektir.
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