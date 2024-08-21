Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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21 Ağustos 2024 23:19
Mazeret 2. Tercih

Bakanımız açıklamayı yaptı. Hadi herkes hakkında hayırlısı olsun inşallah. Herkes aile birliğine kavuşsun..


beyazdag06
Şef
21 Ağustos 2024 23:24
Hocam hiç bilgim yok diye soruyorum. Bu il emri il içi eş durumu isteyenler için de geçerli mi? Geçerli ise yeniden mi okul tercihleri alınıyor ve km sınırı var mı

Aşıkoğlu52
Şef
21 Ağustos 2024 23:26

Mazeretiniz olan ile 22-23 ağustosta tekrar tercih yapılacak 26 Ağustos?ta atama açıklanacak tabii ki ilemri ile ilgili herhangi bir açıklama yok önceki uygulamalara bakılırsa ikinci mazeret hakkı verildiğinde ilemri olmuştu bakalım görelim

beyazdag06, 1 saat önce
Hocam hiç bilgim yok diye soruyorum. Bu il emri il içi eş durumu isteyenler için de geçerli mi? Geçerli ise yeniden mi okul tercihleri alınıyor ve km sınırı var mı

Aşıkoğlu52
Şef
21 Ağustos 2024 23:28

https://www.meb.gov.tr/ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-talepleri-karsilandi/haber/34541/tr


beyazdag06
Şef
21 Ağustos 2024 23:41
Hocam aslında merak ettiğim yine aynı kontenjanlar mı olacak yoksa farklı olacak mı?
Aşıkoğlu52, 1 saat önce

https://www.meb.gov.tr/ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-talepleri-karsilandi/haber/34541/tr


rümeysa55
21 Ağustos 2024 23:44
kim açıklayacak acaba il içi de dahil mi ? ama öyle bir ayrım olmadığına göre açıklamada ??

Kitap Dünyası
Şef
21 Ağustos 2024 23:46

Acaba ilçe emri verilecek mi hocam benim kafamdaki soru bu

rümeysa55, 1 saat önce
kim açıklayacak acaba il içi de dahil mi ? ama öyle bir ayrım olmadığına göre açıklamada ??

kb1453
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:00
tercihlerine atanamayanlar mazeretinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine atanacak diyor MEB.gov.tr duyurusunda.bu da il emri demek

freesoull
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:01
il içinde olup ilçe değiştirmeye çalışanlar ne olacak ben bunu anlamadım

Kitap Dünyası
Şef
22 Ağustos 2024 00:06

Evet düğümlendiğimiz konu bu. Bu konuda net bir şey olsa keşke

freesoull, 47 dk. önce
il içinde olup ilçe değiştirmeye çalışanlar ne olacak ben bunu anlamadım

freesoull
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:06
herkes il emri diyor moral yine gitti
Kitap Dünyası, 42 dk. önce

Evet düğümlendiğimiz konu bu. Bu konuda net bir şey olsa keşke


Mehmet1703
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:07
bu tercihi gelmeyenler icin
kb1453, 48 dk. önce
tercihlerine atanamayanlar mazeretinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine atanacak diyor MEB.gov.tr duyurusunda.bu da il emri demek

Kitap Dünyası
Şef
22 Ağustos 2024 00:08

Bir ümit insan bekliyor yine de

freesoull, 42 dk. önce
herkes il emri diyor moral yine gitti

kb1453
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:09
tercihi gelmeyen oranı açıklanırsa tercihi gelenden daha yüksek olduğunu düşünüyorum:)
Mehmet1703, 41 dk. önce
bu tercihi gelmeyenler icin

matemkogr
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 00:11

Umarım bıranşımdan bir depo öğretmen gelir çalıştığım ilçeye de 21 saat dilekçesini verdiğimde 4 5 saat derse gelir girer.


trexq
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:16

senin bu halini izlemek ayrı keyifli kudur :)l

matemkogr, 37 dk. önce

Umarım bıranşımdan bir depo öğretmen gelir çalıştığım ilçeye de 21 saat dilekçesini verdiğimde 4 5 saat derse gelir girer.


freesoull
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:18
benim tercih gelmedi ama il içi istiyorum. mantıken açılması lazım bana da
Mehmet1703, 41 dk. önce
bu tercihi gelmeyenler icin

kb1453
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:19
neden olmasın hemen dilekçe vermelisin çok çalışma zaten 21 saat yeter :) il emri zorunuza gitti değil mi ;)
matemkogr, 37 dk. önce

Umarım bıranşımdan bir depo öğretmen gelir çalıştığım ilçeye de 21 saat dilekçesini verdiğimde 4 5 saat derse gelir girer.


matemkogr
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 00:20

Üzüldüm fln mı sanıyorsun ? Doğu görevini tamamlayınca yaparım çakma bi evlilik gelirim İzmir'e bir dahada yerimden kıpırdamam. Demokraside çareler tükenmez.

Ben sadece doğru olduğunu düşündüğüm şey savundum ve farklı çözümler ürettim.

trexq, 32 dk. önce

senin bu halini izlemek ayrı keyifli kudur :)l


freesoull
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:21
öğrenirsen yaz hocam bende il içi istiyorum
beyazdag06, 1 saat önce
Hocam hiç bilgim yok diye soruyorum. Bu il emri il içi eş durumu isteyenler için de geçerli mi? Geçerli ise yeniden mi okul tercihleri alınıyor ve km sınırı var mı

metinoktay34
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:26
Yüksek ihtimal il emri geldi. Bu manada bekleyen arkadaşlara hayırlı olsun. Ben gibi 9 yıldır il içinde km lerce yol yapan arkadaşlar maalesef yine yerinde kaldı. İl içi özür grubunda ilçe emri beklemek hayal . İl emrine yol veren sistem inşallah biraz da il içi özür grubundakileri de düşünür.
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