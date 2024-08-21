Mazeret 2. Tercih

Hocam hiç bilgim yok diye soruyorum. Bu il emri il içi eş durumu isteyenler için de geçerli mi? Geçerli ise yeniden mi okul tercihleri alınıyor ve km sınırı var mı

Hocam hiç bilgim yok diye soruyorum. Bu il emri il içi eş durumu isteyenler için de geçerli mi? Geçerli ise yeniden mi okul tercihleri alınıyor ve km sınırı var mı