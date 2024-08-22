Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Editör
22 Ağustos 2024 00:24
İller Arası İsteğe Bağlı Mazeret Ataması Duyurusu (22 Ağustos)

Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum.

2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık.

Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.

Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin:

22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak,

26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir.

Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.

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