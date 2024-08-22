Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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22 Ağustos 2024 00:38
Egm tarafından gıyabında ilişiği kesilenler

Gıyabında ilişiği kesilenler Hayırlı olsun....


Bugraemir
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:42
istisnasız dogu batı kesildi mi acaba

Cabbar Beşekatlar
Memur
22 Ağustos 2024 00:43

Durdurma verenler mi kesildi Türkiye geneli.


saniyelifitil
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:45
kanuni görev yeri, aktif görev yeri ve fiili görev yeri hepsinde aynı yazınca kesilmiş demek mi?

toraman33
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:46

Ankara'dan tanıdığım durdurma veren iki arkadaşın kesilmiş ikiside 2. Şark


cloudst
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:54
2.şark bitmesine 2 ay varken ilişik kesildi. bakalım ne olacak sayılacak mı yoksa mahkemeye mi gideceğiz

kaptan34m
Daire Başkanı
22 Ağustos 2024 00:56
kardeşlik kesintisiz miydi yoksa gönüllü 2.şarka mı gelmiştin
cloudst, Bugün
2.şark bitmesine 2 ay varken ilişik kesildi. bakalım ne olacak sayılacak mı yoksa mahkemeye mi gideceğiz

cloudst
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:57
kesintisizdi 6 yılın bitmesine 2 ay vardı. şimdi ne olacak merak ediyorum
kaptan34m, Bugün
kardeşlik kesintisiz miydi yoksa gönüllü 2.şarka mı gelmiştin

Hakan Metin
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:03
listesi olan iller var mı

okumadankaraladım
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:09
ya ben bu teşkilata hakkımı helal etmiyorum.2. doğu görevimi yapıyordum çalıştığım yer öyle yatış yeri falanda değil gideceğim yerde memleketime yakın herkesin yazmak istediği revaçta bir yer,istanbulda 8 seneden sonra şırnak van ve şu an kş bulunduğum 2. bölge.. eş durumundan dolayı.bu sene batı iline tayinim çıktı.eşim öğretmen mazaret atamasında ataması gerçekleşmedi.keyfimden değil eşimin atamasını beklediğimden ilişik kesmiyordum il emri verilmedi süreç hala devam ediyor meb için.şu an 21 tarihli gece ilişiğimizi kestiler.eşim gelmezse yanıma aile birliği dağılmış olacak.sizin yapacağınızın işin tüküreyim ya.birde dilekçe yazdım eşimin tayini çıkana kadar ilişiğimin gıyabımda kesilmemesi diye.hakkımı helal etmiyorum ya.lanet olsun böyle kuruma.

gs67
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:13
Öğretmenler için İl emri verildi. Yarın (bugün) başvuru ekranı açılacak

Bjk190323
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:21

Benim de 15 gün vardı ama bence sayacaklar 2. Şarkı

cloudst, Bugün
kesintisizdi 6 yılın bitmesine 2 ay vardı. şimdi ne olacak merak ediyorum

cloudst
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:24
saymazlarsa mahkemeye gidilecek başka çare yok. tahditli iken kestiler
Bjk190323, Bugün

Benim de 15 gün vardı ama bence sayacaklar 2. Şarkı


mc2358
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:27
yıllık izindeyim. ilişiğim gıyabında kesilmiş. Yıllık izin bitişi mehil müddeti mi başlıyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi

Akın13030
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:30
devlet memurları kanununda izin bitişi başlar yazıyor kanka sen yinede bit araştır y
mc2358, Bugün
yıllık izindeyim. ilişiğim gıyabında kesilmiş. Yıllık izin bitişi mehil müddeti mi başlıyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi

Keyfiminkahyasıyım
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:38

527 hakediş 2024 atama yazısında kesilmeyecek diyorlar dı hanıma tercih yaptırmadık ara dönemde birlikte gidelim diye hemde çift şark için yine olanlar oldu şimdi hazırlıksız şekilde koşturmaya başlayacaz bir çözümü var mı 527 konusunun??

toraman33, Bugün

Ankara'dan tanıdığım durdurma veren iki arkadaşın kesilmiş ikiside 2. Şark


TÜRK1512
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:38
tayinin ciktiysa gideceksin bu kadar basit hadi yolun açık olsun
okumadankaraladım, Bugün
ya ben bu teşkilata hakkımı helal etmiyorum.2. doğu görevimi yapıyordum çalıştığım yer öyle yatış yeri falanda değil gideceğim yerde memleketime yakın herkesin yazmak istediği revaçta bir yer,istanbulda 8 seneden sonra şırnak van ve şu an kş bulunduğum 2. bölge.. eş durumundan dolayı.bu sene batı iline tayinim çıktı.eşim öğretmen mazaret atamasında ataması gerçekleşmedi.keyfimden değil eşimin atamasını beklediğimden ilişik kesmiyordum il emri verilmedi süreç hala devam ediyor meb için.şu an 21 tarihli gece ilişiğimizi kestiler.eşim gelmezse yanıma aile birliği dağılmış olacak.sizin yapacağınızın işin tüküreyim ya.birde dilekçe yazdım eşimin tayini çıkana kadar ilişiğimin gıyabımda kesilmemesi diye.hakkımı helal etmiyorum ya.lanet olsun böyle kuruma.

bunalimpolis
Aday Memur
22 Ağustos 2024 01:49
2-3 yıl önce tayin yerini ayarlayıp keyfe keder ilişik kesmeyen tayfa.. hadi bakalım toplayın kolileri puahaahua..

poliscz35
Aday Memur
22 Ağustos 2024 02:11

Kaçında tam olarak doluyordu 2. Şarkınız? 15 Ekim sonrası olduğu için mi bekliyordunuz?

cloudst, Bugün
2.şark bitmesine 2 ay varken ilişik kesildi. bakalım ne olacak sayılacak mı yoksa mahkemeye mi gideceğiz

cloudst
Aday Memur
22 Ağustos 2024 02:11
evt 16 ekmdi
poliscz35, Bugün

Kaçında tam olarak doluyordu 2. Şarkınız? 15 Ekim sonrası olduğu için mi bekliyordunuz?


kosovaliii
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 02:21

Bende liste var. Doğu batı farketmez herkesin ilişiği kesildi

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