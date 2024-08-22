Egm tarafından gıyabında ilişiği kesilenler

ya ben bu teşkilata hakkımı helal etmiyorum.2. doğu görevimi yapıyordum çalıştığım yer öyle yatış yeri falanda değil gideceğim yerde memleketime yakın herkesin yazmak istediği revaçta bir yer,istanbulda 8 seneden sonra şırnak van ve şu an kş bulunduğum 2. bölge.. eş durumundan dolayı.bu sene batı iline tayinim çıktı.eşim öğretmen mazaret atamasında ataması gerçekleşmedi.keyfimden değil eşimin atamasını beklediğimden ilişik kesmiyordum il emri verilmedi süreç hala devam ediyor meb için.şu an 21 tarihli gece ilişiğimizi kestiler.eşim gelmezse yanıma aile birliği dağılmış olacak.sizin yapacağınızın işin tüküreyim ya.birde dilekçe yazdım eşimin tayini çıkana kadar ilişiğimin gıyabımda kesilmemesi diye.hakkımı helal etmiyorum ya.lanet olsun böyle kuruma.

ya ben bu teşkilata hakkımı helal etmiyorum.2. doğu görevimi yapıyordum çalıştığım yer öyle yatış yeri falanda değil gideceğim yerde memleketime yakın herkesin yazmak istediği revaçta bir yer,istanbulda 8 seneden sonra şırnak van ve şu an kş bulunduğum 2. bölge.. eş durumundan dolayı.bu sene batı iline tayinim çıktı.eşim öğretmen mazaret atamasında ataması gerçekleşmedi.keyfimden değil eşimin atamasını beklediğimden ilişik kesmiyordum il emri verilmedi süreç hala devam ediyor meb için.şu an 21 tarihli gece ilişiğimizi kestiler.eşim gelmezse yanıma aile birliği dağılmış olacak.sizin yapacağınızın işin tüküreyim ya.birde dilekçe yazdım eşimin tayini çıkana kadar ilişiğimin gıyabımda kesilmemesi diye.hakkımı helal etmiyorum ya.lanet olsun böyle kuruma.