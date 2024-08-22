Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ağustos 2024 00:38
Emniyet Genel Müdürlüğü Gıyabında ilişiği kesilenler

Gıyabında ilişiği kesilenler Hayırlı olsun....


Bugraemir
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:42
istisnasız dogu batı kesildi mi acaba

Cabbar Beşekatlar
Memur
22 Ağustos 2024 00:43

Durdurma verenler mi kesildi Türkiye geneli.


saniyelifitil
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:45
kanuni görev yeri, aktif görev yeri ve fiili görev yeri hepsinde aynı yazınca kesilmiş demek mi?

toraman33
Aday Memur
22 Ağustos 2024 00:46

Ankara'dan tanıdığım durdurma veren iki arkadaşın kesilmiş ikiside 2. Şark

Toplam 4 mesaj

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