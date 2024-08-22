KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 00:55
Kpss optikler değiştirilebilir mi?

Arkadaslar ösym tarafından okunan optikler de değiştirilme ihtimali var mı optik okuyan görevli tanıdık eş dost para karşılığı VS gibi faktörlerden dolayı adayın optiğini soru kitapçığına bakarak fazla net bırakacak şekilde değiştirebilir mi bunun için herhangi önlem mevcut mu


italyanmaz
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 01:10
optik okutma işleminin yapıldığı yerde birden fazla personel çalışıyordur artı kamera da vardır. zannetmem kurcalanabileceğini

doganbey06
Aday Memur
22 Ağustos 2024 05:25

kardeşim kitapçık isime basılı olarak geliyor sınavda rastgele dağıtılmıyor.

yani?

yanisi istedikleri adaya istedikleri puanı istedikleri şekilde yansıtabilirler. Kimsenin ruhu da duymaz.

Kendi adına basılmış kitapçıkta şıklar işaretli olarak bile gönderebilirler sınava giren kişi sadece optik doldurur.

Lakin merkezi sistem yerine mülakatla veya doğrudan sınavsız olarak istedikleri kadroları dolduracak yetkileri var.

Yani merkezi atama ile kadro doldurmaya ihtiyaçları yok :))))

Bunlar hep teoride tabiki yoksa ösym gibi güvenilir bir kurum asla bunu yapmaz rahat olun :)


yen1hayat
Aday Memur
22 Ağustos 2024 07:43

Hocam optik isme göre gelir kitapçık gelmez,kitspçık rastgele karıştırılıp dağıtılır

doganbey06, 5 saat önce

kardeşim kitapçık isime basılı olarak geliyor sınavda rastgele dağıtılmıyor.

yani?

yanisi istedikleri adaya istedikleri puanı istedikleri şekilde yansıtabilirler. Kimsenin ruhu da duymaz.

Kendi adına basılmış kitapçıkta şıklar işaretli olarak bile gönderebilirler sınava giren kişi sadece optik doldurur.

Lakin merkezi sistem yerine mülakatla veya doğrudan sınavsız olarak istedikleri kadroları dolduracak yetkileri var.

Yani merkezi atama ile kadro doldurmaya ihtiyaçları yok :))))

Bunlar hep teoride tabiki yoksa ösym gibi güvenilir bir kurum asla bunu yapmaz rahat olun :)


YeniNickname
Aday Memur
22 Ağustos 2024 08:07

Sonuçlar açıklandığında ösym sayfasında cevapları işaretlediğin kağıtta görülür.


YeniNickname
Aday Memur
22 Ağustos 2024 08:10

Bundan dolayı olmaz

YeniNickname, 2 saat önce

Sonuçlar açıklandığında ösym sayfasında cevapları işaretlediğin kağıtta görülür.


kitbm
Aday Memur
22 Ağustos 2024 08:53

kitapçıklar isme göre gelmiyor. karıştırılıp veriliyor.

doganbey06, 5 saat önce

kardeşim kitapçık isime basılı olarak geliyor sınavda rastgele dağıtılmıyor.

yani?

yanisi istedikleri adaya istedikleri puanı istedikleri şekilde yansıtabilirler. Kimsenin ruhu da duymaz.

Kendi adına basılmış kitapçıkta şıklar işaretli olarak bile gönderebilirler sınava giren kişi sadece optik doldurur.

Lakin merkezi sistem yerine mülakatla veya doğrudan sınavsız olarak istedikleri kadroları dolduracak yetkileri var.

Yani merkezi atama ile kadro doldurmaya ihtiyaçları yok :))))

Bunlar hep teoride tabiki yoksa ösym gibi güvenilir bir kurum asla bunu yapmaz rahat olun :)

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