KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 00:55
Kpss optikler h. K

Arkadaslar ösym tarafından okunan optikler de değiştirilme ihtimali var mı optik okuyan görevli tanıdık eş dost para karşılığı VS gibi faktörlerden dolayı adayın optiğini soru kitapçığına bakarak fazla net bırakacak şekilde değiştirebilir mi bunun için herhangi önlem mevcut mu


italyanmaz
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 01:10
optik okutma işleminin yapıldığı yerde birden fazla personel çalışıyordur artı kamera da vardır. zannetmem kurcalanabileceğini
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