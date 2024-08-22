KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 01:14
Hesaplanan netten çok mu az mı gelir?

Tecrübeli arkadaşlar sınav açıklandığında ne oldu sizde genelde?

65 netim var ama net sayısı hesaplanandan daha az mı çok mu gelir genelde?

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