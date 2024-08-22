Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 09:13
Emeklilik ve ikramiye

merhaba iyi günler 1971 doğumluyum ssk girişim 18/06/1988 aralıklı olarak 10 yıl 10 ay sigortam var 1993/14995 yılları iki yıl uzmen çavuşluğum var 30/10/2006 yılından beri infaz koruma memuru olarak çalışıyorum emekli olmam durumunda statüm ve emekli maaş ve ikramiye hesabım nasıl yapılır Teşekkür ederim

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