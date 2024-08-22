BELEDİYEYE GEÇİŞ HK.

8 yıllık Uzman Çavuşum Belediyeye geçiş yapmak istiyorum zabıta alım ilanlarında açıktan atama usulü ile boş kadrolara alım yapılacak ibaresi yazıyor açılan ilanda üniversite mezunu alımı yapılacağı de yazıyor benim üniversite mezunu olmam şart mı belirttikleri KPSS puanı şartını da taşımam gerekiyor mu bu konu hakkında bilgisi olan var mı

8 yıllık Uzman Çavuşum Belediyeye geçiş yapmak istiyorum zabıta alım ilanlarında açıktan atama usulü ile boş kadrolara alım yapılacak ibaresi yazıyor açılan ilanda üniversite mezunu alımı yapılacağı de yazıyor benim üniversite mezunu olmam şart mı belirttikleri KPSS puanı şartını da taşımam gerekiyor mu bu konu hakkında bilgisi olan var mı