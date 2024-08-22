Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ağustos 2024 09:46
TEİAŞ maaş?

şimdi bu teiaş sitesinde yazan maaşa 6 ay sonra %8 zam mı gelecek?

yoksa burda yazan asaletini almış memur maaşı mı?

Mühendis 57.410 TL

Mühendis (vardiyalı) 60.275 TL

Diyetisyen 51.880 TL

Memur 47.450 TL

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