Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 09:54
EGM İl Disiplin Kurulu ve YDK
İl Disiplin Kurulunca YDK'na sevk edilen bir polis memuru ortalama ne kadar sürede YDK önüne çıkartılır?

Memuravukatı
Şef
22 Ağustos 2024 11:43

2-3 ayı buluyor hocam

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