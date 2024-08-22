KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 10:11
Bir Diplomaya Sığmayan Hayaller İçin İkinci Bir Üniversite

https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ikinci-universite

beyler 2. uni ile iibf diploması ile kite atandım.

size de tavsiye ederim.

https://forum.memurlar.net/konu/2558278/mezunum.html

7 ay önce mezun oldum ve 2024/1 ile atandım.

mühendislikte istediğimiz şehirler açtırılmayabiliyor ve iibfye göre çok yüksek puanlar.

sorusu olanlara yardımcı olacağım bu başlıkta.


Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
22 Ağustos 2024 11:31

Bende aynı durumdayım. ikinci üni olarak iibf işletme tercih ettim. Son 1 güz dönemim kaldı. 2.5 yılda bitmiş olacak. Aralık atamasına yetişemeyecek ama temmuz atamasında umarım bir şeyler olur : )


kısasakısas
22 Ağustos 2024 12:36
hangi okul ve bölüm avantajlı
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