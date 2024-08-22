Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 10:33
Aile birliği

Merhabalar Eşim kadrolu doğu hizmetini tamamladı izmir de öğretmen.Ben ise sözleşmeli başlayıp kadroluya geçtim ancak doğu görevim devam ediyor.eşimin yanına izmire tayin isteyebilirmiyim ?


matemkogr
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 11:27

İstersin kardeşim branşında açık yoksa da bakanlık senin tayinini il emrine verir depo öğretmen olarak evde bekler maaşını alırsın.

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