Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2024 10:48
derece kademe???????

merhaba sağlık teknikeri 3.3 den 2.1 e düşünce maaşta bi fark olur mu acaba

Çok Yazılan Konular

Hemşirelikten istifaLisans İptali !!!!!!Maaş robotu ile yatan maaş arasındaki farkİlçe sağlıkta şöförTıbbi Sekreterlik Okumak2024 Haziran tayin ÇkysAlt bölge Hac Sağlık Sınavı Hazırlık içinİller arası aralık AtamasıEş durumundan ret yermiyiz

Sözlük

içli köfte 1 aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey 2 cornetto üçlemesi 1 maximilla 1 lehçe şive ağız aksan 2 güne bir söz bırak 4 araba sürmesini bilmeyen adam 1 Bugün olanlar 3 çay içerek yazan yazar 8 nazara gelmek 3

Son Haberler

Belediye çalışanları iş bıraktı, İzmir çöp içinde kaldıIrak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandıCevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?