Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 11:31
Ölüm tazminatı

Merhabalar int*har ederek ölen memurun tazminatı da yakınlarına veriliyor mu? Bunla ilgili net bilgisi olanlar yazabilir mi?


Karizmaunl
Daire Başkanı
22 Ağustos 2024 11:45

Milyarlarca borcun olsa da yaşamaya değer. Hiç bir şey için intihar etmeye değmez. Ahiretini de karartma.

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