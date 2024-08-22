Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 11:54
2. Mazeret Tayini

Arkadaşlar başvurular ne zaman açılır


beyazdag06
Şef
22 Ağustos 2024 12:06
Yine Bi umut doğdu herkeste ama sanrım yine hüsrana uğrayacağız. Meb in beklentileri karşılayıp öğretmenleri mutlu ettiğini hiç hatırlamıyorum

Kitap Dünyası
Şef
22 Ağustos 2024 12:07

Valla umarım bu sefer şaşırtırlar bizi ciddi tepki var çünkü

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?2024 Mazeret Ataması DilekçeEş durumunda güncel durumMazeret 2. TercihMemur 08:00 17:00 çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda mı?Kolejde Ücretli ÖğretmenlikYeşil pasaport kanun teklifiÖğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?İstifayı ne zaman vermeliyim?Deneme sınavları yasaklandı

Sözlük

15 yas altı 50 yas üstü ıraklılara vizesiz giriş 4 cornetto üçlemesi 1 mırrığın mırrık değil 1 paranoyak 1 kırılma noktası 1 Felaket tellalı 3 lehçe şive ağız aksan 2 sarkastik 1 Bugün olanlar 3 cebimdeki yabancı 6

Son Haberler

Belediye çalışanları iş bıraktı, İzmir çöp içinde kaldıIrak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandıCevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?