Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 12:06
Rütbe TERFİ

Evet Emniyette Rütbe terfi sonuçları açıklanalı baya bir süre geçti, üstatlara düşünme aşamasındayken 60 günlük dava açma süresini kaçırmamaları tavsiye ederim.

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